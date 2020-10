VARBADRAAMA ⟩ Interneti trollid ei jäta jonni: Kim Kardashianil on ühel jalal kuus varvast

Alles hiljuti lennutas tõsielustaar Kim Kardashian West oma perekonna ja sõbrad privaatsele saarele, et seal enda 40. sünnipäeva tähistada. Sellest on Kim enda Instagrami ka ohtralt kaadreid postitanud ja nüüd on üks foto interneti trollid jälle liikvele pannud.

Nimelt ei jäta viimased jonni ja hakkasid taas väitma, et Kimil on ühel jalal kuus varvast. Kõnealune pilti on järgmise Instagrami fotoseeria viimane. Sellel on terviklikult näha vaid Kimi vasak jalg, ning interneti trollide arvates on sellel kuus varvast.

Foto võtsid ette mitmed Twitteri-kasutajad, kellest üks esitas küsimuse: «Kas ma näen ainsana, et tal on kuus varvast?»

Am I the only one who noticed she has 6 toes? 😂🤔 pic.twitter.com/pWkocRKY24 — Lillie ☪️ (@lillie_geeee) October 28, 2020

Paljud jätsid sellele kommentaari ja olid koheselt veendunud, et Kimil on sellel jalal kuus varvast. Teised aga selgitasid, et Kim on antud teemal juba sõna võtnud ja näidanud Instagramis oma varbaid lähemalt. Daily Mail vahendab, et Kim lükkas kuuenda varba teooriad ümber alles möödunud kuul.

See pole esimene kord, kui Kim oma väidetava lisavarba eest sotsiaalmeedias ohtralt tähelepau saab. Kim sattus möödunud aastal trollide ohvriks pärast seda, kui ta poseeris Ameerika Influencer Awardsi auhindadegala punasel vaibal lahtistes kingades. Nõnda olid tõsielustaari jalad kõigile nähtaval.

Pildid Kardashiani jalagadest läksid viraalseks ja julmad interneti trollid otsustasid ennast välja elada Kardashiana väidetava kuuenda varba peal.

Üks troll säutsus Twitteris: «Tõesti, sul on mõlemal jalal kuus varvast. Sa pole üldse inimene.» Teine troll kommenteeris Kardashiani Insagrami pildi all: «Miks ma näen kuute varvast???»

Enne seda sattus ta varbadraama keskele 2019. aasta suvel, kui ta poseeris koos oma noorema õe Kylie Jenneriga ja pildil võis näha, et staaril oleks justkui kuus varvast. Toona jäi fännidele ja trollidele Kim'i kuues varvas koheselt silma, kuid paljud jälgijad arvasid, et tegu on siiski Photoshopi apsuga. Kim lasi toona pildi eemaldada ja kommenteeris olukorda teatades, et pilt oli lihtsalt halva nurga alt võetud.