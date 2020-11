USA näitleja Johnny Deppi (52) kõmuline kohtuprotsess briti meediaväljaande The Suni vastu kestis Londonis tänavu juulis 16 päeva. Nüüd rohkem kui kolm kuud hiljem on kohtunik oma otsuse teinud – The Sunil oli õigus kutsuda Deppi naisepeksjaks.