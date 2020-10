Nice’i noarünnaku korraldanud noor tuneeslane saabus Euroopasse vaid mõni päev varem

Prantsuse politsei teatel on 21-aastasel mehel Itaalia Punase Risti väljastatud ajutised dokumendid, mis anti talle Lampedusa saarel, kuhu ta saabus paadiga, teatab bbc.com.

Kahtlusalune tuneeslane oli vahetult enne rünnakut ja rünnaku ajal hüüdnud «Allahu Akbar» (Jumal on suur). Politsei tulistas tuneeslast, kes sai vigastada. Ta on haiglas ja ta seisund on raske.