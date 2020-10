USUTLUS ⟩ Üllatav, et Põhja-Euroopa maadlusproff peab meile meenutama: maailma esimene maailmameister oli eestlane!

«Ma olen läbi aegade edukaim profimaadleja Põhja-Euroopas. Vähemalt pärast sajandivahetust. Olen võistlenud 22 riigis, olen kolmekordne Euroopa meister, kahekordne Jaapani tšempion, olen palju maailmas reisinud ja erinevate riikide meistritiitleid on mul veel palju. Teiste treenimisega olen tegelenud alates 2004. aastast.»

«Olen uhke selle üle, et olen mõjutanud positiivselt paljude oma õpilaste elusid. Nüüd 47-aastasena olen ka veel aktiivne sportlane, muide Saksamaa meistrivöö kuulub ka praegu mulle,» rääkis Kanadas sündinud soomlane.

Wrestlingumatš Helsingis. FOTO: Marko Simonen

«Paar aastat tagasi mõtlesin oma elu üle järgi ja otsustasin, et ei muuda oma elus midagi, vaid võtan selle kaasa, mida olen viimase veerandsaja aasta jooksul õppinud ja rakendan neid teadmisi oma edaspidises elus. Olen alati olnud nii öelda vastuvoolu ujuja. Mulle meeldivad väljakutsed, kuid ma olen ülimalt ambitsioonikas. Usun, et mul on wrestlingu`le, kui unikaalsele spordialale väga palju anda.»

Michael Majalahti on 47-aastaselt veel aktiivne sportlane. FOTO: Marko Simonen

Majalahti on võtnud missiooniks wrestlingu populariseerimise Baltimaades. Ta on kontaktis olnud promootoritega nii Lätist, kui Leedust.

«Tallinnasse tulevad tipp-profid kaheksast erinevast riigist. See pole mingi niisama üritus, alale on see tohutu promo. Eriti arvestades, et Eesti on maa, kust võrsus maailma esimene profimaadluse maailmameister Georg Hackenschmidt. Tahan seda eestlastele rõhutada ja meenutada, milline vägev maadleja nende rahva seast välja kasvas. Ehk leiavad noored eestlased enda jaoks midagi uut ja tahavad samuti Euroopa, miks mitte isegi maailma tippu jõuda. Kõik profimaadlejad teavad Hackenschmidti.»

Majalahti hindab oma teadmisi ja elukogemust kõrgelt. Oma elufilosoofiat soovib ta jagada noortega.

«Kõik tahavad olla oma elu superkangelased. Keegi ei taha olla lihtsalt keskmine kutt või hall hiireke, nimetu ja tundmatu. Profimaadlejate isiksused on suuremad, kui elu. Me oleme superstaarid ja superkangelased. Mind näiteks nimetati 2011. aastal Jaapani meedias viie kõige kuulsama promaadleja hulka ajaloos. Olin selleks ajaks Jaapanis maadelnud ainult viis kuud. Imestasin ja uurisin sealsetelt sõpradelt, et miks ma nii populaarne olen. Nad vastasid nagu ühest suust – sul on karismat. Me oleme midagi enamat, kui sportlased. Point on selles, et sa võid olla hea poksija, hea vabavõitleja, kuid sa pead oskama ka ennast väljendada, suhelda publikuga ja publiku nii öelda enda omaks teha, rahva südame võitma. Seda oskust on võimalik õpetada ja wrestling teeb seda suurepäraselt. Profimaadlejad oskavad näiteks telesaadetes endast rääkima panna nii, et kõmu ulatub üle kogu maa.»

Ma usun, et wrestling on aitab kaasa enesehinnagu tõusule, eriti noorte inimeste seas. Wrestling aitab lisaks füüsilise konditsioonile ka vaimselt head vormi saavutada. Sest maailmas on lugupeetud ja hinnatumad need inimesed, kes oskavad rääkida nii, et sa jääd neid kuulama. Mitte, et sa kuuled, mida nad räägivad, vaid, sa kuulad mida nad räägivad.»

The Canadian Rebel StarBuck SLAMfestil Helsingis 2020. aasta augustis. FOTO: Marko Simonen

Majalahti ütles, et tema arvates on wrestling on nagu kunstivorm, kus on ühendatud nii füüsiline, kui vaimne pool ja verbaalne väljandusoskus.