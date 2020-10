Eelmisel reedel jõudis Kanal 2 ekraanile meelelahutussari «SuhteVimkad», milles tegi saatejuhina debüüdi ooperilaulja Triin Lellep. Kuigi praeguseks on saade kavast kadunud, rääkis Lellep veel nädala alguses, et ei kavatse telemaastikult enam lahkuda.

Skandaalne ooperilaulja avaldas esmaspäeval Elu24-le antud videointervjuus, et armus teletöösse täielikult ära. «Kui varem võisin öelda, et olen vaid laulja ja mul on üks tee, siis nüüd äkitselt avasin palju suurema osa endast,» teatas ta.