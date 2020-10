VIDEO ⟩ Linnadest põgenevad prantslased tekitasid hiiglaslikke liiklusummikuid

Afp.com ja lefigaro.fr teatel oli 29. oktoobri õhtul Ile-de-France’i piirkonnas 700 kilomeetri pikkuselt liikusummikuid, kuna kõik soovisid korraga linnadest välja saada.

Eriolukord ja liikumiskeeld jõustusid südaööl. Inimestel on alates tänasest lubatud kodust lahkuda vaid erandkorras tööle, poodi või arsti juurde minekuks.

Prantsusmaal on viimase ööpäeva jooksul uusi nakatumisi 47 637 ja 250 uut Covid-19 surma.

24-aastane Anna sõnas väljaandele Le Figaro, et ta lahkub Pariisi korterist perekonna suvekoju, mis asub Põhja-Prantsusmaal Bernays.

Naine jäi märtsist maini kestnud esimese linnasulgemise ajal Pariisi ja see oli psühholoogiliselt raske, kuid Bernays on rohkem liikumisvabadust ja seal on õhk puhtam.

Prantsusmaal on kuni selle nädala lõpuni koolivaheaeg ja osa peresid on kasutanud seda ära, et Pariisist ja teistest suurlinnadest lahkuda.

Lisaks Pariisile oli 29. oktoobril liiklusummikuid ka Lyoni ja Bordeaux’ lähedastel kiirteedel, kuna ka sealsed inimesed tahtsid enne linnade sulgemist maale minna.

Esimese koroonasulgemise ajal märtsis olid samuti teedel ummikud ning rongid ja lennukid olid välja müüdud.

Prantsusmaa teistes paikades ei oldud juba siis mujalt tulnute suhtes kuigi sõbralikud, kuna kardeti, et sissetuljad võivad levitada koroonat. Arvatakse, et nüüd kordub sama.

Kui kevadise puhangu ajal oli nakatumisi eelkõige riigi põhjaosas ja Pariisis, siis nüüd levib koroonaviirus Prantsusmaal kõikjal.

Lisaks on prantslased nüüd taas suure osa poode ja kaubanduskeskusi toidust ja esmatarbekaupadest tühjaks ostnud, et oleks vähemalt üheks kuuks varu. Restoranid, baarid ja ööklubid suletakse ning neil, kel võimalik, töötavad kodus.

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni teatel kehtib eriolukord vähemalt 1.detsembrini. Politseil on õigus kontrollida tänavatel liikuvate inimeste dokumente ja uurida, kas nende väljaskäik on põhjendatud.

Inimesed tohivad minna kodust 1 kilomeetri kaugusele, käia üks tund päevas koeraga jalutamas või jooksmas.

Need kes piiranguid ja kitsendusi rikuvad, võivad saada kuni 200 eurot trahvi.

Matustel tohib olla 30 inimest ja pulmas 6 inimest.

Prantsuse peaministri Jean Castex’ teatel jäävad koolid ka teise koroonapiirangu ajal lahti ja lapsed saavad koolis käia, kuid juba esimesest klassist alates tuleks kõigil õpilastel kanda maske.

Prantsusmaa tervishoiuministeeriumi sõnul on linnade sulgemine ja liikumiskeeld vajalik, kuna muidu võib nakatuda veel mitu miljonit inimest ja surra pool miljonit inimest.