Soome hokilegend kaotas tööõnnetuses jala: usun, et saan veel uiskudele

«Vasaku jala sain eest ära, aga parem jäi äärekivide alla. 2100 kilo põmmdi! jala peale. Teadsin kohe, et jalg on läinud.»

«Mingit paanikat ei olnud. Tõenäoliselt oli tegemist šokiga. Ma ei tea, sest olin teadvusel ja sain väga hästi aru, mis juhtus. Jäin kummalisse asendisse ja ütlesin meie mehele, et otsige kiiresti ekskavaator, mis kiviploki üles tõstaks. Niipalju tundsin, et põksirihm võeti ära ja pandi ümber jala. Verd ei tulnudki palju, imelik, sest jalg oli täitsa sodi.»

«Kirurg ütles õhtul, et näib, et sellest enam jalga ei saa. Järgmisel hommikul arutuasime asja, tohter sõnas, et kolme ja poole aastaga võiks ehk sellest midagi nikerdada, kuid tõenäosus jalga päästa on siiski väike. Nii et ta tegi ettepaneku jalg ära võtta.»