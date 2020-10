HULLUD PILDID ⟩ Londonlased sattusid tänaval silmitsi seksiva USA presidendiga

Eelmise aasta suvel Tallinnas oma näituse «Tõde on surnud» avanud kunstnik kujutab fotodel maailmastaaride teisikuid provokatiivsetes olukordades. Ühel tuntumal pildil põrutab USA president Donald Trump Valge Maja Ovaalkabineti laual Mehhiko missi.

Nüüd on sellest fotolavastusest tehtud skulptuur, ainult selle vahega, et seekord on tegemist Miss Universumiga. Kaunitar kannab ka kaitsemaski. Skandaalset vaatepilti võib näha Londonis Soho Revue galeriis.

Vaata pilte!

Provokatiivne Donald Trumpi skulptuur Londonis. FOTO: Zuma Press/PA/Scanpix

Provokatiivne Donald Trumpi skulptuur Londonis. FOTO: Zuma Press/PA/Scanpix

Provokatiivne Donald Trumpi skulptuur Londonis. FOTO: Zuma Press/PA/Scanpix

Alison Jackson rääkis eelmisel aastal Elu24-le antud intervjuus, et üritab oma töödega küsimusi tõstatada. «Võrgutan vaatajaid oma piltidega, panen nad uskuma, et see, mida nad näevad, on tõeline,» selgitas kunstnik, et paljud vaatajad ei üritagi tõde leida.