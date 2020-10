Võõrad öös: koju tulnud tartlanna sai šoki, kui kööki astus

«Selliseid juhtumeid tuleb aeg-ajalt ette, kuid mitte tihti. Enamasti põhjuseks, et keegi on napsise pea tõttu või muul põhjusel oma koduukse naabri omaga segamini ajanud ning kui uks lukust lahti, siis end ka võõrasse tuppa sisse sättinud. Aga seda juhtub Lõuna regioonis paaril-kolmel korral aastas,» selgitas Virk.

Politsei kontrollib veel kogu juhtunuga seotud infot, kuid on võimalus, et mees elas kunagi samal aadressil, mis oli ka põhjuseks, miks just see maja ja uks teda eilsel õhtul eriliselt kutsusid.