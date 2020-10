Jahedusest tekkinud allergiline reaktsioon oleks võinud mehelt elu võtta

Teadvuse kaotanud 34-aastase mehe leidsid pereliikmed, kes talle kiirabi kutsusid, teatab livescience.com. Arstide sõnul tekkis mehel eluohtlik kogu keha haaranud allergiline reaktsioon, mida nimetatakse anafülaksiaks.

Pere sõnas paramedikutele, et mees on jahedale õhule allergiline, kuid varem ei ole ta teadvust kaotanud, vaid tal on lihtsalt halb olnud. Haigushood tekkisid tal siis, kui ta pärast mõnda aega elamist troopilise kliimaga Mikroneesias kolis tagasi USAsse Coloradosse, kus kliima on jahedam.

Parameedikud andsid talle epinefriini ja hapnikku ning viisid haiglasse, kuhu jõudes higistas ta tugevalt ja ta kehale oli tekkinud muster, mis meenutas nõgestõbi.

Kublad nahal. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Arstide diagnoos oli, et tal on külmaurtikaaria, mille puhul tekib nahal jaheda vee või õhuga kokku puutudes allergiline reaktsioon. See võib tekkida ka siis, kui tarbitakse jahedaid sööke ja jooke. Arstid tegid mehega külmakatse, et diagnoosi kinnitada, pannes ta nahale 5 minutiks jääkuubiku. Patsiendi nahk läks punaseks ja ta tekkis kubel.

Külmaurtikaaria puhul läheb nahk tavaliselt punaseks, tekivad sügelus ja kublad. Tõsisematel juhtumitel tekib anafülaktiline šokk, mille puhul vererõhk langeb ja hingamisteed tursuvad, mille tõttu tekivad hingamisraskused.

Asjatundjate sõnul võib külmast tingitud allergiline reaktsioon tekkida nii külmas õhus olles kui ka jahedas vees ujudes.

Uuringu kohaselt on umbes 0,05 protsendil inimestest külmaallergia. Arstid ei tea paljudel juhtudel, miks inimesel külmaurtikaaria tekib, kuid arvatakse, et see võib olla tingitud geneetilisest eelsoodumusest.

Allergilised reaktsioonid tekivad, kuna külmaga kokkupuutel vabanevad organismis ained, mida nimetatakse histamiinideks ja mis tekitavad põletikulise reaktsiooni.