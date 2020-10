ENNE JA NÜÜD ⟩ Fitnessikaunitar Kaisa Abner näitab, kui retsilt on trenn tema keha muutnud

⬅️9 years apart➡️ I did not wake up like this. I changed my lifestyle for this. I changed what I eat for this. I sweat for this. I cried for this. I lift heavy for this. I work every day for this. I made this... And it is all worth it. All! ❤️💪 Ja kui sa tahad mulle veel rääkida sellest, kui halvad geenid sul on... Sellest, kuidas sinu kehatüüp on õun ja sa ei saa seda muuta... Kuidas sa ei saa kunagi lahti sangadest... Kuidas kõikidel teistel on palju rohkem vedanud kui sinul... 🤦‍♀️ Siis vahi värki. Ülis!tt geneetika, 0 sportlikku tausta, kehatüüp õun ja mõnusad sangad. Ahjaa lisaks veel ahelsuitsetaja ja pidude kuninganna 🤟 Millest sa rääkisidki? Mis sind takistas? #bodytype #bodybuilding #bodygoals #bodytransformation #transformation #bikinifitness #beforeandafter #girlswithtattoos #girlswholift #fitness #fitnessmotivation #fitnessjourney #ifbb #teamreinart #kaisafitness #tattoo #bikinimodel #fitfam #fitspo

