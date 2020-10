SKANDAAL ⟩ Legendaarset inglise kuningannat hakkab mängima mustanahaline näitlejanna

Briti meedia teatas täna, et vastuolulise kuninga Henry VIII abikaasat hakkab mängima näitlejanna Jodie Turner-Smith . Channel5 sari jutustabki loo õnnetult hukkamiskirve all lõpetanud legendaarse kuninganna perspektiivist.

Vastuoluliseks teeb otsuse see, et 34-aastane Turner-Smith on mustanahaline. Reutersi uudis kogus mõne tunni jooksul sadu reaktsioone. Paljud on üllatunud, et vaieldamatult valgenahalist ajaloolist figuuri saab mängida mustanahaline näitleja. Samas pakutakse välja, et vastuolulisusega soovitaksegi vaatajaid koguda.