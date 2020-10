Kaia Kanepi kohtub täna Istanbuli turniiri finaalis endise maailma teise numbriga

Profiturniiide omavaheline olulisem kohtumine toimus ehk eestlanna ja venelanna vahel 2010. aasta US Openi veerandfinaalis. Zvonareva võitis selle 6:3, 7:5 ning jõudis finaali välja, kus pidi tunnistama belglanna Kim Clijstersi paremust. See oli venelanna teine järjestikune slämmifinaal ja viimane otsene võimalus suurt tiitlit teenida. Kanepile oli see aga kolmas kaotatud veerandfinaal. Hiljem on slämmi veerandfinaalides eestlanna pidanud veel kolmel korral vastaste paremust tunnistama.