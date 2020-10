Suri legendaarne filminäitleja Sir Sean Connery

Sir Sean Conneryt jäävad leinama abikaasa Micheline Roquebrune (91), poeg Jason Joseph Connery (57) ja vend Neil Connery (82).

Šoti näitleja oli kõige paremini tuntud tänu James Bondi rollile, mille ta tõi esimese näitlejama suurele ekraanile.

Sir Sean Connery näitlejakarjäär kestis aastakümneid ning teda pärjati paljude auhindadega, sealhilgas on ta võitnud Oscari, kaks Bafta auhinda ja kolm Kuldgloobust.

Briti näitleja Sean Connery saabumas 2003. aasta 29. septembril linastunud filmi «The League of Extraordinary Gentlemen» esilinastusele Londonis. FOTO: Reuters / Scanpix

Sir Conenry teiste filmide hulka kuulusid «Punase oktoobri jaht», «Indiana Jones ja viimane ristisõda» ning «The Rock».

Teda on peetud läbi aegade parimaks agenti 007 kehastajaks. Connery on mänginud kuues James Bondi filmis «Dr. No», «Armastusega Venemaalt», «Kuldsõrm», «Keravälk», «Elad vaid kaks korda», «Teemandid on igavesed» ning ühes mitteametlikus Bondi-filmis «Ära iial ütle iial».

Connery võitis Oscari 1988. aastal, kui ta nimetati parimaks kõrvalosatäitjaks Iiri politseiniku rolli eest filmis «The Untouchables».

Sean Connery filmi Dr No võttel. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Kuninganna lõi Connery rüütliks Holyroodi palees 2000. aastal.

Tänavu augustis tähistas ta oma 90. sünnipäeva.

25. augustil 1930 Šotimaal Edinburghis sündinud Sean Connery tee filmimaailma ja kuulsusele oli ebatavaline. Tulevane näitelja kasvas oma täismehe kasvu, 188 sentimeetrit täis juba 12-aastasena, olles oma ümbruskonnas üks pikemaid poisse.

Teismelisena, kooli kõrvalt, ja 20. eluaastate alguses töötas ta Edinburghis piimamehena. Hiljem liitus Briti mereväega, kus ta ei saanud kaua olla, sest sõjaväearstid diagnoosisid tal kaksteistsõrmiksoole haavandi ja tal tuli mereväest lahkuda. Siis oli ta veoautojuht, ujulas vetelpäästja, müürsepp, Edinburghi kunstikolledži modell, moeajakirjade modell ja kirstupoleerija.

Kõige enam teenis ta kunstnikele ja kunstiüliõpilastele poseerimise eest.

Kunstnik Richard Demarco sõnul nägi noor heas sportlikus vormis Sean Connery välja nagu Vana-Kreeka iginoor jumal Adonis, olles pikka kasvu ja heade proportsioonidega.

Connery oli 18-aastane, kui ta hakkas tegelema kulturismiga ning osade allikate andmetel sai ta 1951. aastal Mr. Universe võistlusel kolmanda koha. Teistel andmetel aga hoopis 1953. aastal.

Sean Connery koos kaasnäitlejate Sobert Shaw ja Saniela Bianchiga 1963. aastal filmi «Armastusega Venemaalt» võttel. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Connery on hiljem meenutanud, et ameeriklased tegid talle oma suurte lihastega ära ja ta ei olnud nõus oma lihaseid selliselt üles pumpama, nagu neil oli.

Connery tegeles nooremana ka jalgpalliga, jäädes silma Manchester Unitedi klubi talendiotsijale Matt Busbyle. See mees pakkus talle lepingut, kuid Connery sõnul sai ta aru, et 23-aastasena on ta jalgpalli uustulnukana juba «vana», sest jalgpallurite karjääri tipp on tavaliselt 30-aastasena ja pärast seda tuleb langus.

1950. aastate keskpaigast tegi televisioon võidukäiku ja Connery sai ka teleseriaalides rolle. Teles jäi ta silma inglise filmilavastajatele, kes «suure šotlase» proovivõtetele kutsusid. Sealt edasi märkasid teda Hollywoodi tegijad. Connery esimene Hollywoodi film oli Walt Disney stuudio linateos «Darby O’Gill and the Little People», mille aluseks olid šoti legendid. Kriitikud võtsid Connery rolli hästi vastu.