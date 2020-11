KLÕPS ⟩ Sõpradega halloweeni tähistav nublu jäi kaamera ette Tallinna kokteilibaaris

Instagrami story'sse postitatud videost paistab, et hiljuti saare ostnud mõminaräppar tuli peole koos lavapartneri DJ QrXi ehk Edgar Kurgsiga, kes on juhtumisi Madeleyn Kure ekspeika. Noored läksid lahku veidi enam kui aasta tagasi, kuid tundub, et omavahelised suhted on nüüdseks ära klaaritud: eksid pidutsesid koos ja poseerisid ka ühistel piltidel. «Siis kui eks peole tuleb,» kirjutas Madeleyn ühe video juurde, kus ta QrXi kõrval istub ja talle otsa vaatab.