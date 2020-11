Endine Barcelona peatreener: Messil piisas telefonikõnest, et mind lahti lastaks

Lõpuks sõlmiti siiski vaherahu ja Messi jätkab Kataloonia vutiklubis. Samas lisas õli tulle Barcelona endine peatreener Quique Setien. Käesoleval aastal lühiajaliselt, jaanuarist augustini Barcelona vutimeeskonda juhendanud Setien rääkis koos teise kuulsa treeneri, Vicente De Bosquega Hispaania väljaandele El Pais antud intervjuus, et kuigi Messi on supermängija, on argentiinlasel ka teine pool. Pool, millest harva julgetakse iitsatada.

FC Barcelona endine treener Quique Setien ja Lionel Messi treeningul käesoleva aasta jaanuaris. FOTO: ALBERT GEA/REUTERS/Scanpix

«Leo on raskesti treenitav. Kuid kes olen mina, et teda muuta! Kõik on tema käitumist aktsepteerinud ja teinud seda aastaid,» rääkis Setien. Ta pidas silmas Messi klubisisest võimu ja uskumatuid nõudmisi. «Ta on täht ning oskab oma seisust hästi ära kasutada.»

«Mõnele sportlasele on see kaasasündinud. Ta paneb sind nägema asju sellisest vaatenurgast, nagu tema soovib. Ta ei ütle midagi.»

Endine Madridi Reali ja Hispaania jalgpallikoondise peatreener Vicente Del Bosque on teadlik tippmängijate võimumängudest ja positsioonist suurklubide hierarhias. Del Bosque meenutas 2013-2014 Barcelonat juhendanud argentiinlane Gerardo «Tata» Martino kuulsat lauset Messile: «Ma tean, et sa võid ükskõik, mis kell helistada klubi presidendile ja öelda, et mind lahti lastaks, aga sa ei pea mulle seda iga jumala päev meelde tuletama.»

Hispaania jalgpallitreener Vicente Del Bosque. FOTO: MARTIN BUREAU/AFP/Scanpix

Setien nõustus Del Bosquega: «Tean seda ütlust, olen sama läbi elanud. Mul on piisavalt kogemusi, tean milline tegelikult on Messi.»

FC Barcelonal pole praegu niigi parimad ajad. Koroona on klubi majandusliku seisu kõvasti negatiivses suunas mõjutanud. Turmtule alla on sattunud vutimeeste hiigelpalgad. Eelmisel nädalal teatas nii MArca, kui ka Kataloonia raadiojaam RAC1, et kui Barcelona ei vähenda mängijate palku 190 miljoni euro võrra, võib suurklubi ähvardada pankrot.