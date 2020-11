Sean Connery lesk: ta oli viimased aastad dementne ja see ei olnud elu

Connery lesk Micheline Roquebrune andis Briti meediale 1. novembril intervjuu, milles ütles, et ta abikaasa oli viimastel eluaastatel dementne, ei saanud enam asjadest aru ja et see ei olnud tema jaoks enam inimväärne elu.

Lese sõnul suri 90-aastane Connery oma kodus pereliikmete juuresolekul.

Sean Connery ja ta abikaasa Micheline Roquebrune juulis 1999 Edinburghis FOTO: RUI VIEIRA / POOL/EPA/Scanpix

«Viimased aastad olid tema jaoks rasked. Ta ei osanud enam isegi õigesti rääkida ega oma soove väljendada. Ta kaotas sagli orientatsiooni egai saanud aru, kus ta on,» sõnas Roquebrune.

Roquebrune ja Connery olid abielus üle 45 aasta. Lesk kiitis ajakirjanikele oma abikaasa häid omadusi ja nende ühist elu. «Tean, et ilma temata on minu elu tühjem ja üksildasem, jään teda igatsema. Sain juba ammu aru, et teda ei ole igaveseks. Ta lahkus rahulikult, see on kõige tähtsam,» teatas lesk.

Pere teatel maetakse Connery eratsemoonial, kus on vaid pereliikmed ja lähimad sõbrad. Avalik mälestustseremoonia toimub hiljem, selle koht ja aeg ei ole veel teada.

James Bondi rollile aluse pannud Conneryt mälestavad sotsiaalmeedias ja väljaannetes nii endised kolleegid, praegused staarid kui ka poliitikud. Temaga hüvastijätjate seas on hiljem James Bondi rollis olnud Timothy Dalton, Pierce Brosnan ja Daniel Craig.

25. augustil 1930 Šotimaal Edinburghis sündinud Sean Connery lahkus koolist 13-aastasena ja asus tööle käskijalana. Paar aastat hiljem läks ta Briti kuninglikku mereväkke, kus oli kolm aastat.

Enne näitlejakarjääri töötas ta veoautojuhi, vetelpäästja ja Edinburghi kunstiülikoolis modellina.

Kunstnik Richard Demarco maalis Conneryt, pidades teda antiikse meheilu 20. sajandi kehastuseks, andes talle hüüdnimeks Adonis.

Sean Connery katsetas ka jalgpallurikarjääri ja ta võeti Manchester Unitedi meeskonda katseajaga. Samal ajal tegeles ta ka näitlemisega ja tundis, et pigem on ta näitleja kui jalgpallur. Connery sõnas aastakümneid hiljem antud intervjuus, et see oli ta elu parim otsus.

1953. aastal osales ta Mister Universe võistlusel.

Ta esimene kõrvaltegelase filmiroll oli 1954. aasta linateoses «Lilacs», veel sai ta väikeseid telerolle. Esimese peaosa sai ta 1957. aasta telefilmis «Blood Money», milles ta mängis poksijat, kelle karjäär liikus allamäge.

Siis tuli James Bondi roll. Režissöörid Cubby Broccoli ja Harry Saltzman olid ostnud õiguse teha kirjanik Ian Flemingi romaanide põhjal filme ja nad otsisid meespeaosatäitjat. Režissöör Terence Young sai aru, et Sean Connery võib olla Bondi rolli sobiv, ta võttis näitleja oma tiiva alla ja õpetas agendi kehastamiseks vajalikke oskusi. Nad käisid nii kallites restoranides, kasiinodes kui ka lasketiirus.

Conneryst sai esimene James Bond ja ta mängis viies Bondi-filmis peaosa: «Dr.No» 1962, «From Russia With Love» 1963, «Goldfinger» 1964, «Thunderball» 1965 ja «You Only Live Twice» 1967.

Sean Connery James Bondina 1962. aasta filmis «Dr.No» FOTO: /Supplied by Capital Pictures/Scanpix

Hiljem kehastas ta veel kahes filmis James Bondi: «Diamonds Are Forever» 1971 ja «Never Say Never Again» 1983. Kõik seitse filmi olid edukad nii kassatulu poolest kui kriitikute silmis.

Sean Conneryle ei meeldinud Hollywoodi võltsglamuur ja ta eelistas elada oma kodulinnas Edinburghis või siis Kreekas, Portugalis ja Kariibi mere saartel.

Connery esimene naine oli Diane Cliento, nende abielu lõppes 1975. aastal. Neil on poeg, Jason Connery.