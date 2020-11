Kahekordne olümpiavõitja: olümpia on üks pidev joomine ja pidutsemine

«Olümpiamängud võivad tunduda ülla spordiüritusena, kuid tegelikult panevad sportlased mängude ajal olümpiakülas julmalt pidu,» rääkis Londonis 2012. ja Rios 2016. aastal taekwondos kuni 57 kiloste naiste seas võitjaks kroonitud Jones.

Ta ütles, et kõik tõstavad klaasi, kui nende võistlused on läbi. Loomulikult viib üks asi teiseni, ROK jagas Rio OMil osalenud 10000 sportlasele 350000 kondoomi, 100000 naiste kondoomi, 175000 tuubi libestit.

Kondoomid.Pilt illustreeriv. FOTO: RICARDO MORAES/REUTERS/Scanpix

27-aastane Jones ütles, et kõik näevad olümpiat kui saavutusspordi kõrgpilotaaži, kuid tegelikult on see üks suur pralle, kus kõik ennast päeva lõpuks täis kaanivad.»

«Sportlased esinevad ja võistlevad erinevatel päevadel. Mäletan, et kui ise ühel hommikul võistlema läksin, tulid mulle vastu sportlased, kes olid veel hommikul tugevate aurude all, tuikusid ja olid peaaegu ümber kukkumas.»

«On parajalt tegemist, et mitte lasta end sellest häirida. Teine kord, tulin just õhtust söömast, kui Usain Bolt kutsus kõiki oma tuppa peole. Ma arvan, et vist oli tema sünnipäev. Pean tunnistama, et ma ei ühinenud pidulistega.»

Endine Jamaica tippsprinter Usian Bolt on tuntud oma pidupanemisoskuste poolest. FOTO: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Scanpix