VIDEO ⟩ Soome fitnessikaunitar Erna Husko näitab, kuidas ta koduseinte vahel peput liigutab

Erna Husko on fitnessikaunitar ja sisulooja, kes kuni 12. eluaastani elas Soomes ning seejärel kolis Eestisse. Lapsepõlves tegeles ta iluuisutamisega, ent vahetas selle vanemaks saades hoopis fitnesstreeningute vastu.

2019. aastal pühkis noor naine Eestimaa tolmu jalge alt ning kolis tagasi Soome. Erna sõnul juhtus see kõik seetõttu, et ta soovis inimesena kasvada. Toona Youtube'i postitatud videos avaldas ta, kuidas tal on elus veel palju saavutada - küll aga jääb Tallinn selleks puhuks tema jaoks liiga väikeseks.