LADBible kirjutab, et Indiast pärit Laeek Khan pöördus politsei poole, kui mõistis, et kalli raha eest soetatud «võlulambil» puuduvad tegelikult igasugused maagilised võimed.

Mehele räägiti, et tegemist on võlulambiga, mille sees peidab end džinn, kes täidab kõiksugu soove. Ohver avaldas ka, et petturitel õnnestus luua säärane illusioon, nagu olekski lambist džinn välja tulnud. Pärast «üleloomuliku kuju» nägemist jäi ta neid uskuma.