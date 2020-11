Amber Heardi esindaja Deppi kohtukaotusest: see pole üllatus

57-aastane näitleja süüdistas kuulsat meediaväljaannet laimus, kuna The Sun avaldas 2018. aastal loo, milles nimetas Deppi naisepeksjaks. Peaaegu kuu aega kestnud kohtuprotsessi, mida on nimetatud 21. sajandi suurimaks laimuhagiks, saatsid šokeerivad väited ja süüdistused, mille keskmes oli Deppi abielu USA näitlejanna Amber Heardiga .

Depp ja Heard said kokku 2012. aastal filmivõtetel ning abiellusid kolm aastat hiljem. Nende abielu ei kestnud kaua: 2016. aasta mais nõudis Heard mehelt lahutust ja süüdistas teda koduvägivallas. Deppi eesmärk oli kohtuprotsessi käigus tõestada, et ta ei olnud eksnaise vastu vägivaldne, kuid see ei õnnestunud.