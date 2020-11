KLÕPS ⟩ «Rannamajast» minema saadetud Seppen leidis naise

Seppeni väljavalitu on Tallinna lähedalt pärit Pillemari, kes õpib Tallinna tehnikaülikoolis avalikku haldust ja riigiteadust. Netiavarustest leiab, et Pillemari hobideks on lugemine, trenn ja uute asjade proovimine. Ta on käinud Ameerikas raamatuid müümas ning pakub ülikoolis tudengilt tudengile nõustamisteenust.