Viini terrorirünnak toimus kuues paigas, politsei lasi ühe ründaja maha

Austria politsei teatel on kaks hukkunutest mehed ja üks on naine, nende vanust ja nimesid ei ole veel avaldatud. Kannatanuid on 15 ja nende seas on ka üks politseinik.

Kohaliku meedia andmetel on seitsme vigastada saanu seisund raske, neil on mitu kuulihaava.

Austria siseminister Karl Nehammer sõnas täna varahommikusel pressikonverentsil, et politsei ei ole teist ründajat või teisi ründajaid tabanud ning käivitati ulatuslik otsimisoperatsioon.

Reuters.com teatas viitega Austria politseile, et üks ründajatest lasti maha ja tema kohta on teada, et ta oli äärmusrühmituse Islamiriik toetaja.

Austria pealinna Viini kuues paigas leidis 2. novembri õhtul aset terrorirünnak. Pildil on politseinikud sündmuskohal FOTO: RADOVAN STOKLASA/REUTERS/Scanpix

Viini politseijuht Gerhard Pürstl kinnitas, et üks ründajates lasti 2. novembril kell 20.09 kohaliku aja järgi maha. Ta täpsustas, et seitse politseinikku avasid oma teenistusrelvast kahtlusaluse mehe pihta tule.

See oli üheks minutit pärast seda, kui linnas algasid rünnakud.

Pürstli teatel on neile mahalastud ründaja isik teada, kuid kuna juhtumi kõiki osapooli ei ole veel tabatud ja algas uurimine, siis seda ei avaldata. Ründajalt leiti pommivöö, mis osutus võltsvööks.

Austria politsei uurib juhtunut kui terrorirünnakut. Seda kinnitas 2. novembri hilisõhtusel pressikonverentsil Austria siseminister Karl Nehammer.

Austria siseminister Karl Nehammer (vasakul) ja Viini politseijuht Gerhard Pürstl 2. novembri hilisõhtul toimunud pressikonverentsil FOTO: photonews.at/Georges Schneider via www.imago-images.de/imago images/photonews.at/Scanpix

Ka Austria kantsler Sebastian Kurtz nimetas juhtunut terrorirünnakuks.

Rahvusvahelise media teatel ründasid relvastatud isikud eile õhtul Viinis kuues paigas, rünnak algas linna peasünagoogi juures.

Pealtnägijate kinnitusel tulistasid ründajad baarides ja restoranides olnud inimesi automaatrelvadest. Paljud viinlased kasutasid viimast võimalust, et enne uusi karme koroonapiiranguid mõnus õhtu veeta.

Politsei piiras rünnakupaigad sisse ja andis inimestele käsu jääda siserumidesse, sest oli tulistamisoht.

Austria pealinnas Viini tulistati 2. novembri õhtul, politsei eraldas lindiga alad FOTO: LISI NIESNER/REUTERS/Scanpix

Viinis ei ole varem suurrünnakut toime pandud ja linn oli seni pääsenud rünnakutest nagu on toimunud Pariisis, Londonis, Berliinis ja Brüsselis.

Austria meedia teatel oli ründajate põhisihtkohaks sünagoog, teised paigad valiti juhuslikult.

Austria juutide kogukonna arvates ei ole kindel, kas rünnaku põhikohaks oli ikka sünagoog, sest ründamsie ajal oli see suletud ja seal ei olnud inimesi.

Erinevate riikide liidrid mõistsid Viini rünnaku hukka, nimetades seda argpükslikuks teoks.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel kirjutas oma tviidis, et Euroopa mõistab Viinis toimunu hukka.