Merlyn Uusküla kritiseerib koroonapaanikat: poole aastaga oleks võinud koroonahaigetele oma haiglad ehitada

«Minu jaoks on arusaamatu kogu selle koroonapaanika taustal see, et kui on teada, et haiglad ja tervishoid võib saada mingil perioodil tõesti ülekoormuse, siis miks ei ehitata juba ammu üle maailma miljoneid uusi ajutisi või püsivaid haiglaid, mis ongi viiruste patsientidele suunatud haiglad. Poole aastaga oleks saanud väga suure hulga koolitada välja ka tervishoiu jaoks kriisipersonali, kes saab haiglatööd vajadusel toetada,» avaldas Merlyn Uusküla Facebookis arvamust.

Põhipaanika on Uusküla arvates igal pool selles, et tervishoid kukub kokku. «Samal ajal on miljonid tavalised inimesed tööta ja rahata jäänud, keda saaks kaasata abiks, et kriisi juhtida,» arutles Uusküla.

Lauljanna tõi siinkohal ka näite lõunanaabrite juurest. «Lätis juba jälle kohe uus draama, et haiglates võtavad patsiendid ruumi ja kuulutavad eriolukorra välja,» selgitas Uusküla.

Lauljanna viskas õhku küsimuse, kas tõesti ei leidu üle maailma ühtegi strateegilise kriisijuhi pädevusega juhti WHOs jm, kes annaks riikidele ühtsed juhtnöörid, kuidas abivajajad saavad kiiresti abi ja teiste inimeste tavaelu saaks jätkuda normaalsemalt, ilma selliste äärmusteta.

«On ju ammu teada, et sügis/kevad on kõikide viiruste jaoks soodne aeg, koolitage siis palun kriisi jaoks meditsiini toetavat personali üle maailma ja laske tavalistel tervetel inimestel ometi uuesti elama hakata,» pahandas Uusküla.

Naise sõnul on vaja endale teadvustada, et see viirus ei kao nagunii kuhugi, vaid jääb alles ja mida kiiremini seda mõistetakse, seda vähem on kaasuvat halba sellele lisaks. «Maailmas ei ole praegu läbimõeldud strateegilist kriisijuhtimist ja iga riik rapsib täiesti omasoodu. Raha leitakse kõige muu jaoks, aga mitte selles jaoks, et reaalselt kriisi juhtida, kus inimesed saavad abi, tervishoid peab vastu ja tavalised inimesed ei kaota tööd ning ei saa lõpuks närvivapustust selle 2020 peale,» hurjutas Uusküla.