PILDID JA VIDEO ⟩ Türgis päästeti maavärinarusudest seal ligi 4 päeva olnud kolmeaastane tüdruk

Maavärin mõjutas nii Türgi lääneosa kui Kreeka saari, võttes elu ligi 100 inimeselt, teatab afp.com.

Türgi Izmiri linnapea Tunc Soyer teatas sotsiaalmeedias, et seal päästeti kolmeaastane Ayda Gezgin, kes oli maavärina tõttu varisenud maja rusudes 91 tundi ehk ligi 4 ööpäeva.

Kolmeaastane Ayda Gezgin, kes päästeti Türgis Izmiris 91 tundi pärast maavärinat majarusudest FOTO: /AP/Scanpix

«Laps oli 91 tundi rusudes ja see on ime, et ta elus on. Ayda toodi kivide vahelt välja, oleme päästjatele tänulikud. Kaose ja inimkaotuste keskel on see nagu päikesekiir,» teatas Soyer.

Soyeri andmetel on päästetud Ayda nelja-aastane, kuid Türgi tervishoiuminister Fahrettin Koca kinnitas hiljem, et päästetud laps on kolmeaastane.

Tüdruku isa Ugur Gezgini sõnul on ta üliõnnelik, et ta tütar ellu jäi.

Ugur Gezgin, kes on Izmiri maavärinarusudest päästetud kolmeaastase Ayda Gezgini isa FOTO: AFAD/via REUTERS/Scanpix

Päästjate sõnul said nad 2. novembri hilisõhtul aru, et rusudes on keegi elus, sest oli näha osa käest. Päästjatel õnnestus jõuda lapseni ilma teda vigastamata ja ta toodi välja.

Päästja Nusret Aksoy sõnas, et ta kuulis nuttu, kiviplokid tõsteti eest ja siis nägi ta ruumi, mille ühes nurgas oli nõudepesumasin ja selle juures oli kägaras tüdruk. Ayda oli neile lehvitanud ja küsinud, et millal ta välja saab.

Türgi lääneosa rannikulinnas Izmiris päästeti maavärinarusudest kolmeaastane Ayda Gezgin FOTO: /AP/Scanpix

Türgi võimude teatel on senistel andmetel hukkunud seal üle 90 inimese ja vigastada on saanud ligi 1000 inimest, kellest 147 vigastused on rasked ja nad on haiglate intensiivraviosakonnas.

Pärast maavärinat on Türgi rannikuala ja Kreeka saari tabanud veel järeltõuked, mida on üle 1400.

Lisaks kolmeaastasele tüdrukule leiti Izmiri piirkonnas varem elusana 4-aastane ja 15-aastane laps. Mõlemad lapsed jäid oma perest ilma.