VIDEO ⟩ Florida pere leidis laevalgustit vahetades lae alt hunniku kummalisi mune

Pärast seda, kui Florida elaniku Ellen Richardsi abikaasa Paul Richards leidis laevalgusti tagant kümneid hernesuuruseid mune, pöördus naine abi saamiseks ka Facebooki poole, vahendas ABC News.

«See tekitas minus rõvedust, kui mõtlesin teadmatuses olles, kus majas neid mune veel võib olla,» rääkis Richards telekanalile.

Ühelgi munadest ei olnud aga elu sees. «Mõni oli katki, mõni terve ja kui ta (abikaasa) tõi ja näitas neid mulle, siis ta küsis ka imestunult, et mis need on. Aga ma ei osanud talle vastata,» kirjeldas Richards.

Cape Corali elanikud reageerisid aga Richardsi postitusele koheselt.

Paljud olid kindlad, et tegmist on tavalise Florida sisalikuga.

Ka herpetoloog Chris Lechowics pakkus, et tegemist on öise eluviisiga majagekodega.

«Nad on seal, sest valgus meelitab putukaid ja need sisalikud lihtsalt istuvad valguse läheduses ja söövad terve öö putukaid,» seletas Lehowics.

Floridas elav harilik geko FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Herpetoloogi sõnul ei ole Richardsid ainsad, kelle allüürnikeks on gekod.

«Kui aus olla, siis neid on võimatu peatada. Munad võib küll ära koristada, aga nad tulevad ja munevad need uuesti. Neid on igal pool, nad on kõigi majades,» ütles Lechowics.

Ehkki võivad need pisikesed gekod ka pisut pahandust teha, siis peamiselt on herpetoloogi sõnul neist ikkagi rohkem kasu kui kahju.

«Halvim, mis juhtuda saab, on see, et nad söövad ära hunniku sääski,» lisas Lechowics.