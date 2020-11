PILVEDE ALL ⟩ Leitud kirjad heidavad ühele tegelasele kahtlast valgust

Värskes osas:

Kertu on Haapsalus ja püüab enda ning Madise tuleviku osas selgusele jõuda. Albert on hea kuulaja, aga kas ka parim nõuandja? Lisaks leiab Kertu ema majast, Gunnari asjade hulgast, kirjad, mis tekitavad veel rohkem küsimusi Madise kohta. Kas noormees on ikka see, kelleks teda peetakse? Samal ajal on Indrekul järjest enam probleeme Urmasega, kes ei taha oma varanatukest kusagile investeerida. Mari seevastu leiab ootamatult tuge sealt, kust poleks seda oodanudki. Siiri otsib Joosuga lepitust ning teeb ka Andresega mõistliku kompromissi. Samal ajal peab Liisa olema tunnistajaks Eriku ja Madise ootamatule kohtumisele.