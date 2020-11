Vene «vorstikuninga» tapmine ammuga võis olla palgamõrv

Tegemist on lühikese aja jooksul juba teise mõjuvõimsa ärimehe tapmisega, umbes nädal tagasi lasi snaiper maha Viiburi ärimehe Aleksandr Petrovi.

Marugovi (54) tapmiseks kasutati ambu. Komsomolskaja Pravda teatel on Venemaal ammud vabamüügis ja nende ostmiseks ei ole vaja eriluba. Kõige odavamad maksavad umbes 10 000 rubla (natuke üle 100 euro).

Politsei arvas, et Marugovi tapjad tulid villasse röövimise eesmärgil. Nad leidsid ärimehe ja ta naise saunast, nõudes nende käest majja peidetud raha ja väärisasju.

Venemaal on seni tavaline, et jõukad ärimehed ei hoia kogu raha pangas, vaid ka kodus seifis.

Meedia väitel sidusid kurjategijad Marugovi ja ta naise kinni, kuid naisel õnnestus end vabastada. Ta pääses sauna aknast välja, jooksis naabrite juurde ja helistas politseisse.

Politsei leidis sündmuskohalt ammuga tapetud Marugovi, kurjategijad olid põgenenud autoga, mis hiljem ühest külast leiti.

Parameedikute sõnul oli ärimehe surm kiire, kuna lasti südamesse.

Marugovi mõrv on saanud Venemaal palju tähelepanu, sest ta perekond on ka varem äärmuslike juhtumitega silma paistnud.

Marugov ja ta esimene naine läksid lahku seitse aastat tagasi. Eksnaine on mitmel korral süüdistanud eksmeest avalikult, et see hõivas suurema osa nende ühisvarast.

Aasta tagasi tabas endisi abikaasasid tragöödia, kui nende ainus poeg, 25-aastane Aleksandr hukkus Moskvas liiklusõnnetuses. Aleksandr Marugov sõitis mootorrattal ja põrkas kokku U-pööret teinud taksoga. Ta hukkus silmapilkselt.

Marugovi esimese abielu lõpetas tema truudusetus ja teine naine.

Vene meedia andmetel oli viimastel aastatel lihaärimehel majanduslikke raskusi ja tal olid suured võlad, võlausaldajatest olid saanud tema vaenlased.

Osa varast oli ta kirjutanud oma uue naise nimele, kellega ta abielus ei olnud, ning osa ta firmadest olid läinud pankrotti.

Vene võimud teatasid, et politsei pidas seoses Marugovi tapmisega kinni ühe kahtlusaluse. Arvatakse, et kurjategijaid oli vähemalt kaks.

Uudisteagentuuri Interfax teatel on kinni peetud Marugovi endise naise nüüdne elukaaslane, kuid politsei ei ole seda kinnitanud. «Ta on pärit Kasahstanist ja on Marugovi eksnaise kallim. Mees eitab, et oleks Marugovi tapmisega seotud,» sõnas anonüümne allikas Interfaxile.

Komsomolskaja Pravda kirjutab, et kurjategijad piinasid Marugovit ning esimene ammunool ei olnud surmav. Tappev oli teine, südamesse lastud nool.

Uurimine näitas, et tapmishetkel olid villas veel Marugovi ema, kasuisa, majapidajanna ja Marugovi uuest kooselust sündinud poeg. Keegi ei märganud sauna juures kahtlasi isikuid ega ka seda, mis saunas toimus.

Kriminalistid uurivad, miks villa turvakaamerad ja videovalve juhtumi ajal ei töötanud. Maja ümber on tugev aed ja lukustatud väravad. Veel ei ole selge, kuidas kurjategjad villa aeda pääsesid, kas ronisid üle aia, muukisid värava lahti või oli värav lahti unustatud.

Life.ru kirjutab, et tõenäoliselt ei olnud tegemist röövi, vaid palgamõrvaga. Kriminalistid uurivad mehe praeguse ja endise naise tausta, perekonna omavahelisi suhteid ja Marugovi äriprobleeme, millega on seotud ta äripartnerid. Uurijaid huvitab eriti see, kas äripartneritel on Marugovi tapmisajaks alibi.

Marugov oli tuntud lihaärimehena, kuid ta tegeles ka kinnisvara- ja ehitussektoris ning alkoholi müügiga.