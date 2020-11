LUGEJA KÜSIB ⟩ Kuidas jõuab Shanon ajaliselt samal õhtul kahes linnas esineda?

Ansamblil Shanon on eelseisval laupäeval ühismeedia põhjal plaanis esineda kahe korral. Esimene kontsert toimub Haapsalus, klubis Africa, kus uksed avatakse kell 21.00 ja bänd astub lavale kell 22.00.

Kaks tundi hiljem, südaööl, on Shanon juba suvepealinnas ning esineb fännidele Pärnu Kuursaalis.

Google Mapsi kohaselt on kõige lühem tee Haapsalust Pärnusse 111 km pikk ja selle läbimiseks kulub keskmiselt tund ja 24 minutit. Lugejal tekkis küsimus, kuidas Shanon niiviisi ühelt õigeks ajaks teisele lavale jõuab?

Shanoni kitarrist ja mänedžer Janek Hariku sõnul on Haapsalus nagu ikka plaanis esineda tund aega. Sellest tulenedes jõuavad nad aga Pärnusse veidi hiljem.

«Ilmselt me päris südaööks ei jõuagi, aga meil on omanikuga räägitud, et jõuame peale südaööd,» selgitas Harik ja täpsustas, et kuigi ürituse kuulutuse põhjal esineb Shanon Kuursaalis 00.00 on seal lavale plaanis astuda hiljem.

Ansambel Shanon. Kitarrist ja mänedžer Janek Harik vasakul. FOTO: Shanon

«Me teeme koguaeg niimoodi, see ei ole meie jaoks üldse probleem,» lisas Harik ja jätkas, «teeme väga palju selliseid topelt mänge ja sõidame kuus praktiliselt mitu korda niimoodi ühest kohast teise.» Muusiku sõnul on kõige pikem vahemaa, mis Shanon samal õhtul kahe esinemise vahel on pidanud läbima umbes 300 km.

Hariku sõnul on Shanonil ka lavatehnikat minimaalselt ning sellega tegelev meeskond on väga tõhus.