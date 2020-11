USA presidendivalimised on perekondi tülli ajanud: sa ei ole enam minu ema

Ameeriklased on valimiste tõttu juba ammu kahes leeris ning on palju perekondi, kus osa pereliikmeid hääletab Trumpi ja osa Bideni poolt ning sellest on tekkinud tülisid, milles vend ei tunne venda ja lapsed on emale-isale selja keeranud, teatavad reuters.com ja msn.com.

Septembris tegi Pew poliitiliste uuringute keskus ameeriklaste seas küsitluse, mis näitas, et ligi 80 protsendil vabariiklase Donald Trumpi ja demokraat Joe Bideni poolt hääletajatest on sõpru, kes hääletavad vastaskandidaadi poolt.

Selle aasta jaanuaris tehtud küsitluse kohaselt oli 89 protsenti vabariiklastest Trumpi presidenditööga rahul, demokraatidest oli rahulolijaid vaid seitse protsenti.

USA vabariiklasest president Donald Trump rääkimas 4. novembri varajastel tundidel Valges Majas valmistulemustest. FOTO: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Kui demokraat Barack Obama ametiaeg presidendina hakkas 2017 jaanuaris lõppema, siis tehti küsitlus, mis näitas, et tema tööga oli rahul 88 protsenti demokraatidest ja 15 protsenti vabariiklastest.

Täna, 3. novembril on USAs nii presidendi kui kongressi valimised ning enamik ameeriklasi loodab, et elu USAs muutub paremaks, majandus on tugevam ja ühiskonda kahjustavaid poliitvõitlusi on vähem.

Kogu täiskavanuelu end demokraadiks pidanud Maya Gomez sõnas USA meediale, et ta 21-aastane poeg lõpetas temaga viis kuud tagasi suhtlemise. Põhjus selles, et Gomez teatas pojale, et selle aasta presidendivalimistel hääletab ta vabariiklase Donald Trumpi poolt, kuna Trump on tema silmis tugevam kandidaat.

«Mu poeg vaatas mulle pikalt otsa ja ütles siis, et ma ei ole enam ta ema, kuna ma hääletan Trumpi poolt,» selgitas Milwaukees elav naine.

Gomez ei ole kindel, kas tema ja ta poja suhe paraneks, kui Trump valimised kaotaks.

«Me oleme riius, sest nii minu poja kui paljude teiste silmis on Donald Trump koletis ja mul on kahju, et nad nii mõtlevad. Minu sõprade ja tuttavate seas on neid, kes lõpetasid minuga päeva pealt suhtlemise, kui said teada, et hääletan Trumpi poolt,» jätkas ameeriklanna.

Lisaks Gomezele on veel palju ameeriklasi, kes on samasuguses olukorras. Enamik neist arvab, et nende suhted pereliikmete, sõprade ja naabritega on nende poliitiliste vaadete või mõne poliitiku eelistamise tõttu jäädavalt katkenud.

«Uut presidenti on lihtne valida, kuid inimsuhteid ei ole nii kerge parandada,» sõnas Michigani psühhoterapeut Jaime Saal, kelle sõnul pöördus tema poole enne valimisi abi saamiseks palju inimesi, kelle inimsuhted olid järsku puntras ja katkenud.

Üks neid, kellel presidendivalimiste tõttu abikaasaga probleem tekkis, on 77-aastane Gayle McCormick. Ta kolis nende ühisest kodust teise kohta, kuna ta 81-aastane mees ei kiitnud enam ta poliitilisi vaateid heaks.

Gayle McCormick oma kodu köögis Washingtoni osariigis Bellinghamis selle aasta veebruaris. FOTO: Tim Exton/Reuters/Scanpix

Nendevaheline probleem tekkis juba 2016. aasta USA presidendivalimiste ajal, mil McCormick andis oma hääle demokraat Hillary Clintonile ja ta abikaasa hääletas aga vabariiklase Donald Trumpi poolt.