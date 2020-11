Julius Caesari mõrva tähistav münt müüdi oksjonil rekordilise kolme miljoni euro eest

Iidne kuldmünt, mida kirjeldatakse kui Julius Caesari mõrva avalikku ja häbematut tähistamist ning millel on portree ühest Caesari tapnud mehest, müüdi oksjonil rekordilise kolme miljoni euro eest, vahendas CNN.

Aureuse mündil on lisaks 44. aastal eKr Caesari mõrva ühe juhtfiguuri Brutuse portreele kujutatud ka pistodad , mida Brutus ja tema vandenõulane Cassius kasutasid Rooma Pompeuse teatris kindrali tapmisel.

Mündile on kirjutatud fraas «Eid Mar» (märtsi Ides), mis on viide 15. märtsile, Caesari surma kuupäevale.

Beale lisas pressiteates, et münt on justkui paljastav ja häbematu Caesari mõrva tähistamine.

Caesari surma ajendas väidetavalt Rooma poliitikute usk, et ta kavatseb end kuningaks teha.

Hoolimata vanusest on münt peaaegu ideaalses seisukorras ja see on üks kolmest teadaolevalt eksisteerivast samasugusest mündist.