VIDEO ⟩ Kehakeeleekspert: kas Joe Bidenil võib mäluga probleeme olla?

USA meedia teatel rõhutas Biden kõnes, et valimistulemus ei ole enne selge, kui kõik hääled on korralikult loetud.

Soomlasest kehakeeleeksperdi Sami Sallineni sõnul reetsid Bideni ja ta naise liigutused nii mõndagi.

Biden oli kõnepulti saabumisel enesekindel ja avatud ning üldmulje temast oli, et ta oli rahulik ja keskendunud. Ta kehaliigutused olid positiivsed.

USA demokraatide presidendikandidaat Joe Biden pidamas kõnet 4. novembril Delaware'is Wilmingtonis. Ta kõtval on abikaasa Jill Biden FOTO: BRIAN SNYDER/REUTERS/Scanpix

Arvatavalt harjutas Biden peegli ees liikumist ja avalat naeratust, sama tegi ilmselt ka vastaskandidaat, vabariiklane Donald Trump, leiab ekspert.

Soomlane selgitab, et Biden kasutas esinemisel palju käsi, näidates sellega, et ei varja midagi ja on rahulik. Biden tegi ka pöidlad püsti žesti, mis tähendab positiivsust. «Ta tõstis pöidlad püsti oma kõne teatud aspektide rõhutamiseks. Ta kas harjutas seda või usub siiralt oma võitu,» sõnas Sallinen.

Bideni pilk oli kogu aeg toetajatel ja ta ei tõstnud pilku kaamera suunas. «Pilk inimestel, mitte kaameral, jättis temast tõsiseltvõetva ja enesekindla mulje. Kõne ajal tekkis paaril korral ta näole lai kelmikas naeratus. See mõjus natuke võltsilt, kuid see on jänkide kultuurile omane,» nentis asjatundja.

Bideni naeratuste kõrval jäi Sallinenile üks nüanss silma. «Pärast võltsnaeratusi muutus ta nägu pooleks sekundiks väsinuks ja passiivseks. See viitab tõenäoliselt väsimusele, kuid ka tüdimusele,» selgitas ekspert.

Kummaliseks pidas soomlane ka seda, et Bideni naine kummardus mehe kõrva juurde ja ütles talle midagi. Võimalik, et ta tuletas mehele meelde, keda kõnes tänada tuleks.

«Trump üritas kogu kampaania aja väita, et Biden on seniilne. Bideni naise sosistamine näitab, et siin võib tõesti mäluga probleeme olla. Ta nagu vajas sel hetkel juhendamist ja õiges suunas juhtimist. See nüanss tundus kummaline, kuna varasem enesekindel Biden nagu kadus ja naine võttis juhtimise üle,» selgitas soomlane.

Nii kõne alguses kui ka lõpus tõstis Biden paaril korral rusika õhku, samal ajal kui ta naine lehvitas rahvale, jättes positiivse mulje.

USA kehakeeleekspertidele jäi silma seegi, et Bidenid keerasid kõne ajal korraks üksteisele selja, lehvitades eri suunda. Nende sõnul saab seda tõlgendada mitmeti.

Sallinen lisas, et ka vabariiklane Trump kasutab oma esinemistes palju käsi ja žeste, see on ühisjoon poliitikutel, kes tahavad mõjuvad olla.