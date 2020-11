Karmen Jolleri palve skandaalse koroonaraamatu müüjatele: käivitage oma südametunnistus!

Eelmisel nädalal jõudis Eestis poelettidele saksa keelest tõlgitud raamat «Koroona valehäire», mida reklaamitakse kui poliitiliselt mõjutamata vaadet koroonakriisile. Teose tutvustuses lubatakse, et sellest leiab teaduslikult tõestatud teavet ja tõendatud fakte.

Dr Karina Reissi ja dr Sucharit Bhakdi raamatut on saatnud teadlaste kriitika, ent poodidest pole seda ära korjatud. Eelmisel nädalal oli «Koroona valehäire» Apollo raamatupoodide müügiedetabelis 10. kohal ning see paigutati lausa soovitatud teoste letti. Rahva Raamatu kauplustes on teos populaarsuselt 13. kohal.

Perearst Karmen Joller kritiseeris kaupluste ja reklaamimüüjate tegevust või õigemini tegevusetust Facebooki postituses, kus soovitas neil oma väärtushinnangud üle vaadata. Jolleri arvates ei päde vabandus, et pood ei vastuta teoste sisu eest.

Avaldame Jolleri postituse täismahus:

Ajal, mil sajad tuhanded inimesed maailmas haigestuvad COVID-19 haigusse ja osa neist sureb ja riigid end uuesti lukku panevad, ajal, mil ka Eestis arstid, meditsiini- ja riigiasutused valmistuvad halvimaks, aitavad raamatupoed ja reklaamimüüjad kaasa pahatahtliku valeinfo levikule!

Mõne raamatupoe ettekäändeks on, et puudub «ametlik» hinnang. Vabandust, aga mis saab olla veel ametlikum kui see, et raamatu autorile tööd andev ülikool end raamatust distantseeris ja nimetas raamatu väljaandmist ametieetika rikkumiseks?

Mis saab olla veel ametlikum kui Eesti arstide ja teadlaste hinnang raamatule: see raamat levitab pahatahtlikku valeinfot.

Mõistan, et raamatupoodidel ja reklaamimüüjatel on raske hinnata pakutavate toodete sisu. Tänaseks on selle konkreetse raamatu kohta adekvaatseid hinnanguid aga piisavalt.

Palun, raamatumüüjad ja reklaamikaupmehed: käivitage oma südametunnistus ja lõpetage inimeste valeinfoga mürgitamisele kaasaaitamine!

Te teate küll, millisest raamatust ma räägin.

Vaadake kriitilise pilguga üle ka muud tooted, mille levikule te kaasa aitate.

Teile on see raha, aga nii mõnegi inimese jaoks elu ja surma küsimus. Kas see raha on tõesti seda väärt?

Vaadake üle väärtused, mida teie ettevõtted edasi kanda soovivad.

Muide, COVID-19 haigusse on surnud mõnedki inimesed, kes on avalikult kuulutanud, et nad selle olemasolusse ei usu või eiravad haigestumist ennetavaid soovitusi.

P. S. Kust tuleb raha sääraste teoste tõlkimiseks, kirjastamiseks ja reklaamiks? Kas KaPo ei tahaks seda lähemalt uurida?

Väärinfo levik ei ole üksikinimeste terviseuskumuste küsimus, see on mitmetahuline riikliku julgeoleku küsimus.