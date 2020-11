Twitter sulges koroonavalede levitamise tõttu vandenõuteoreetik David Icke’i konto

Icke kirjutas oma blogis, et ta Twitteri konto suleti, kuna ta tahtis jälgida Liverpoolis ülelinnalist koroonaviiruse testimist ja tõestada, et koroonaviirus on väljamõeldis.

Icke on vandenõudest rääkinud alates 1990. aastatest, kuid saavutas uue kuulsuse koroonaviirusega seoses. Paljud usuvad Icke’i teooriat selle kohta, et tegemist on globaalse vandenõuga, mille taga on salajased grupeeringud, kes valmistasid laboris uue koroonaviiruse ja lasid selle lahti, et saavutada kontroll inimkonna üle.