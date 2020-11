ÄRINAINE ⟩ Poola kaunitar pani vanad silikoonid müüki ja teenis ilulõikuse raha kohe tagasi

25-aastane Izunia Motyl lasi koroonakarantiini ajal vanad 32C suuruses rinnaimplantaadid välja võtta ja asendada need 32DD silikoonidega, vahendas SWNS.

Poola Playboy ja Hollandi FHMi ajakirja jaoks poseerinud kaunitar palus välja võetud implantaadid endale tagastada ning riputas need – enda sõnul naljaga pooleks – oksjonikeskkonda eBay üles. Motyl nimetas silikoone «headeks stressipallideks».

Oksjoni alghinnaks määras Motyl 89 naela ehk 99 eurot, kuid hind kerkis ootamatult palju kõrgemale. Stressipallide nime all müüki pandud silikoonid osteti ära 7600 naela ehk 8452 euroga. Viimase iluopi eest käis naine välja 3200 naela, nii et see hind sai oksjoniga enam kui kahekordselt kaetud. Maha müüdud silikoonid sai Motyl 2018. aastal.