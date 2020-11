Hispaania kuulsast katedraalist leiti keskaegse müürsepa «selfi»

11. sajandi ehitusmehe identiteet on kaduma läinud, kuid ta jäädvustas end kivis, kirjutab livescience.com.

Müürsepa hiilgavalt teostatud endaportree oli umbes 900 aastat märkamatu, kuid siis jäi silma kunstiajaloolasele.

«Selfi» puhul on tegemist ümara ja rõõmsameelse kujuga, mis nõjatub taimedele. 28 sentimeetri pikkune kuju asub 12 meetri kõrgusel samba otsas nii, et katedraali vaimulikud seda ei märka, kuid müürseppadel ja kunstiajaloolastel on seda lihtne märgata.

Briti Warwicki ülikooli kunstiajaloolane Jennifer Alexander otsis koos kolleegidega Santiago de Compostela katedraalis märke nende kohta, kes seda ehitasid, ja leidsid väikese figuuri.

Hispaania Santiago de Compostela katedraal FOTO: akg-images / Andrea Jemolo/Scanpix

Alexanderi sõnul pöörasid nad tähelepanu eelkõige kiriku ülemistele osadele, sest alumisi on sajandite jooksul ümber ehitatud ja üle värvitud. Samas kõrgemad kividetailid on säilitanud oma algse välimuse.

«Suunasime valguse ja kaamerad galerii poole, kuhu rahvas ei pääse ja mida vaimulikud harva kasutavad. Uurisime, kas seal 900 aastat tagasi töötanud müürsepad on endast mingeid märke maha jätnud ja järsku olimegi ühega neist silmitsi,» selgitas ekspert.

Kunstiajaloolase sõnul näitab detailne ja hästi tehtud kuju, et müürsepp oli osav käsitööline, sest kuju on graniidist, mida on keeruline tahuda.

«Ta oli osav, kuna kuju nägu, juuksed ja sõrmed ning ka taimed on väga detailsed. Keskajal oskasid inimesed tavaliselt ühte tööd, kuid see müürsepp oli ka osav skulptor,» teatas Alexander.

Ka teistel keskaegsetelt kirikutelt ja majadelt on leitud nende ehitajate kujusid, need ei ole tavaliselt kohe näha, vaid on peidetud. Kuid nende olemasolust olid teised müürsepad ja skulptorid teadlikud ning teadsid, millisest kohast neid otsida.

Kunstiajaloolase sõnul jäädvustasid kirikuehitajad end kivis, kuid nende nimesid ei ole võimalik kunagi teada saada, kuna alamklassist pärit ehitajate kohta puuduvad ajaloolised dokumendid ja ülestähendused.

«Võimalik, et kunagi leitakse sajanditetagune dokument ja tehakse endast kiviportree teinud müürsepp kindlaks,» lisas Alexander.