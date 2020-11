VÄGA PÕNEV! ⟩ Lauljatar Eleryn Tiit avaldas, kuidas ta Rolf Roosalu korteris elas ja mis sellest kõigest välja tuli

«See lugu sündis suvel, väga huvitavas kohas. Ma suvel elasin kuu aega Rolf Roosalu korteris ja lihtsalt juhtuski, et see sündis seal,» avaldas lauljatar raadioeetris.

Eleryn avaldas, et tegelikult talle meeldibki esialgu lugusid pigem koduses keskkonnas kirjutada. «See on kuidagi mugav. Sul pole sellist pinget, et nüüd peab siit midagi tulema. Stuudios tuleb alati kuidagi selline tunne, et kui täna ei tule midagi, siis on ikka halvasti läinud.»