Fitnessikaunitar Kaisa Abner käis Kreekas agulis: mul olid käed rusikas ja mõtlesin, et täitsa pekkis...

«Mõtlesime Raixiga (kallim - toim), et oleme kõvad mehed ja lähme vaatame agulielu ka ja mingitesse slummidesse. Kümme tuhat sammu jälle, kümme tuhat sammu!» alustas fitnessikaunitar oma videos, mille ta laadis üles oma Instagrami-lugudesse.

«Me sattusime kuskile sellisse naaberkonda, kus f*****g seapead rippusid enam-vähem tänavatel ja saad aru, mitte nagu et mul mustade inimest vastu midagi on, aga reaalselt kui sul on ühe ruumeetri peal nelikümmend tükki ja nad kõik vaatavad sind niimoodi...»