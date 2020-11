INSTAPILT ⟩ Kas lauljatar Helen Adamson on sel pildil tõesti alasti?

💥⁠KUI JÄTAME END ÜKSI⁠💥⁠ ⁠ Ma olen umbes aasta tegelenud hirmutava üksiolemise tundega. Selle taga on sügavad haavad, mis on seotud emotsionaalse hüljatusega, see on minu käimasolev protsess ja arenemise koht. Selle sees on omakorda lapsena sisse õpitud käitumismustrid, mis tegelikult tervenemist ja muutusi ei toeta.⁠ ⁠☆⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Näiteks avastasin, et kuigi ma olen tundnud end üksi, olen ma selle tundega end ka üksi jätnud. Nagu ikka, vastutame meie kõige eest mida me läbi elame, isegi, kui tahaks süüdistada ja teistele näpuga näidata, et teised meis need tundeid esile toovad. Võib-olla on ka see tõsi, seda juhtub, et me valiksime teistsugused reaktsioonid.⁠ ☆⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Mida ma siis olen ja ei ole teinud. Ma olen end sulgenud oma maailma, sest mulle meeldib vaikselt oma asjadega tegutseda, see on turvaline. Kui ma omas maailmas hõljun, on ka väiksem võimalus haiget saada, ei teki tõrjutuse ega ilmajäämise tunnet (kui siis, vaid Käpiku poolt😋).⁠ ☆⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Ja mida ma ei ole teinud. Ma ei ole piisavalt ise ette võtnud, et end mitte niimoodi tunda. Ma ei ole sõpradele rohkem aega pühendanud või uutele sõprustele võimalust andnud. Minu jaoks on väljakutse üritustel käimine, sest seal võib tekkida suurim üksinduse tunne, kui oled inimestest ümbritsetud aga suhtlus on pinnapealne. ⁠ ☆⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Aga pole võimalik midagi muuta, kui elule võimalust ei anna.⁠ Kui mustrid elus kipuvad korduma, on see märk, et elu annab meile võimaluse sellest ringist välja astuda ja midagi muuta. Meie asi on märgata ning kui esimene samm tehtud, leiame ehk endas jõu ka muutusteks 🧡⁠ ⁠ ⁠ #tuscany #tuscansun #summersun #summervibes #italiansummer #italy #visittuscany #travel

