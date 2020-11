VIDEO ⟩ Berliini filharmoonikud saadeti karantiini väga šikilt

Berliini filharmooniaorkester on Saksamaa võimude otsusega sunnitud kuni 30. novembrini isolatsiooni minema. Sellest teada saanud, otsustas orkester, mille peadirigendiks on alates 2019-2020 hooajast olnud Kirill Petrenko publikuga silmapaistvalt hüvasti jätta, vahendas fontanka.ru.

2. novembril mängitud kontserdi põhiprogrammi lisati nimelt veel üks pala. Ameerika helilooja John Cage 'i (1912-1992) pala 4'33" (neli minutit kolmkümmend kolm sekundit) on muusikute poolt laialt tuntud ja armastatud teos, seda esitavad kõik artistid.

Teosel on kolm osa, kuid üheski neist muusikud helisid ei tee.

Asjaolule, et helisid pole vaja, kui publikul on võimalik haarata piisavalt muid tähendusi, mida selle teose sisse võiks panna, osutab kõnekalt kontserdi videosalvestus.

Kuulajad hindasid muusikute tegu kõrgelt. Kommentaarides öeldi, et see on selle teose senine kõige põnevam esitus.