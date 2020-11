Berliini vastavatud lennujaamal on raha lõppemas ja katus lekib

FOTO: Frederic Kern via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix

Saksa meedia teatel on vastavalminud ja möödunud nädalalõpul avatud lennujaamas tekkinud probleeme. Lennujaam vajab Berliini liidumaalt majandusabi, sest muidu tuleb neil selle aasta lõpul uksed kinni panna.

Laen on osa 300 miljoni euro suurusest toetusest, mille lennujaama omanikud, Berliin, Brandenburg ja keskvalitsus lubasid lennujaamale aastaks 2020, et kompenseerida pandeemia tõttu lennujaamal tekkinud kahjusid. «Ilma laenuta peaks uus lennujaam juba selle aasta detsembris uksed sulgema,» on kirjas Berliini liidumaa parlamendi raportis.