Kes pärib Sean Connery varanduse?

«Ma austan ja armastan oma isa ja seda põhjusega. Mul teeb südame pahaks, kui loen oma isast ja meie suhetest ning teda kujutatakse mingisuguse koletise või türannina, kes valitseb mu elu, jättes mind oma rikkusest ilma. See kõik ei saa olla tõest kaugemal,» rääkis aga Jason Connery 2008. aastal väljaandele Telegraph.

«Ta on teeninud selle raha ainult omaenda vahenditega. Väsimatu raske tööga ning see, mida ta sellega teeb ning kellele ta selle annab, sõltub täielikult temast,» lisas Jason toona.

Jason Connery on Suurbritannia näitleja, häälnäitleja ja lavastaja ning tuntud eelkõige oma rolli poolest ITV draamasarja kolmandas hooajas «Robin of Sherwood», kus ta mängis 1986. aastal.

Jason Connery on tuntud ka tänu James Bondi looja Ian Flemingu kujutamisele 1990. aasta teledraamas «Spymaker: Ian Flemingi salajane elu».

Järjest enam režissööritööd nautiv Jason sillutas endale tee 2008. aasta filmiga «Pandemic». 2009. aastal valmis tema käe all «Kuradi haua».

2016. aastal valmis tema käe all film «Tommy's Honor», mis avas 2016. aasta Edinburghi rahvusvahelise filmifestivali. Film võitis 2016. aasta Briti Akadeemia Šotimaa auhindade jagamisel parima mängufilmi tiitli.

BBC andmetel oli just Jason Connery see, kes teatas uudisest, et Sean Connery suri.

Vanaisa jälgedes

Jason Conneryl on abielust näitleja Mia Saraga poeg Dashiell Connery (23).

Tundub, et Connory perekonna meeste puhul kehtib ütlemine, et käbi ei kuku kännust kaugele. Ka Dashiell Connery käib oma vanaisa Sean Connery ja isa jälgedes ning on näitleja.

Vanaisalt nägusa välimuse pärinud Dashiell on küll alles oma näitlejakarjääri alguses, kuid praguseks on ta osalenud kõrvalosas 2009. aasta filmis «Pandeemia», mille režissööriks on tema isa Jason Connery. Lisaks mängis ta teleseriaali «The Rookie» ühes 2020. aasta osas.

IMDb andmetel on tal järeltoodangus veel kaks filmi.

31. oktoobril postitas Dashiell sotsiaalmeediasse austusavaldusena oma vanaisale foto Conneryst, mille juurde kirjutas «Suur mees».

Jalgpallifänn Sean Connery rääkis Daily Recordile, et talle meeldis Dashielliga palli taguda alati, kui tal selleks võimalus tekkis.