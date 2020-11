ROALDI RETKED EESTIS ⟩ Roald Johannson kondab kaduval Keskturul, mida ootab luigelaul

Legendaarne Keskturg on nagu tõeline ajamasin keset Tallinna südalinna ning selle remontimist ja parandamist on aastaid pingsalt oodatud. Nüüd, uute turuomanike tuleku tuules, on pooleldi lagunenud ja amortiseerunud kompleks saamas juba paari aasta pärast hoopis moodsama väljanägemise. Roald Johannson saab vaba ligipääsu ajastutruule Keskturule ning uurib kaupmeestelt ja kundedelt, kuidas nemad suurtes muutuste tuules ellu jäävad?