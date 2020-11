Fitnessisportlane Kaisa Abner on kihlatud: mina õnneks enam otsima ei pea!

Kreeka mütoloogia järgi loodi inimene nelja käe, nelja jala ja peaga, millel oli kaks erinevat nägu. Zeus kartis inimeste võimu ja raius nad kaheks. Sellest ajast peale kulutasid inimesed terve oma elu, et leida enda teist poolt 💔 Mina õnneks otsima enam ei pea ➡️ 💍💙 @raigo_kuusnomm 👩‍❤️‍💋‍👨 #engagement #engagementrings #engagementphotography #nafplio #greece #travelling #nafpliogreece #traveltheworld #blonde #estoniangirl #bluedress #bluesky #goddess #meremaid #braid #greece🇬🇷💙 #lovegreece #bodygoals #girlswithtattoos #girlswholift #tattoo

A post shared by Kaisa Abner (@kaisaabner) on Nov 5, 2020 at 12:01pm PST