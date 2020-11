Argentiina jalgpallilegend peab pärast ajuoperatsiooni arvatust kauemaks haiglasse jääma

«Diegol läheb hästi. Me isegi tantsime Diegoga. Kuid märkasime ka operatsioonijärgselt episoode, kus ta on kohati segaduses. Praegu seostasime koos raviarstidega seda Diego kainusperioodiga.»

«Plaan näeb ette, et jätkame ravi ja jälgime teda pidevalt. Ma usun, et see kestab veel mõned päevad. See on Diegole parim, selles pole mingit kahtlust. Ta jääb veel mõneks päevaks haiglasse,» ütles Luque.