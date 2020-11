Michael Schumacheri peretuttav paljastab: vaatame koos telekat

Todt lisas, et vaatab koos Schumacheriga telerist F1 võistlusi. Todt keeldus siiski vastamast küsimusele, et kuidas Schumacher suhtub oma poja Mick Schumacheri võistlemisse.

«Kas ta elab poeg Mickile kaasa? Ei kavatse sellest rääkida. Keeldun kommenteerimast, see on eraeluline asi,» tõdes Todt.

Michael Schumacheri poeg Mick Schumacher juhib hetkel vormel-2 sarja ning on teel F1-sarja. Todt ütles, et ei taha noorele sakslasele lisapingeid peale panna.

«Mick on noor ja andekas kutt. Tal on kõva nimi, aga nimi ainult vormelit ei juhi. Aeg näitab, kas tal on samasugust talenti, nagu isal. Me ei tea seda veel,» ütles Todt.