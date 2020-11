Soome vormelitähe endine boss: Räikkönen võib tina panna, nii et maa on must

Räikkönenil oli Lotuse edul suur kaal. Boullier rääkis soomlasest vaimustunult ja kiitis tema geniaalseid sõiduoskusi, kuid lisas, et Räikkönenil on haruldane iseloom.

Räikkönen on ise rääkinud, et peab lugu sellest, kui talle antakse teatud asjades vabad käed. Boullier sai sellest aru ja ei toppinud oma nina tähtsõitja eraellu.

«Aga peab meeles pidama, mida sellised tippsõitjad on saavutanud. Olen töötanud kolme erineva maailmameistriga. Seal on omad kindlad põhjused, miks nad on maailmameistriks tulnud.»

«Kõigil neil on oma head ja vead. Teatud piirid peavad olema, kuid ruumi peab neile andma, kasvõi piire nihutades. Neile tuleb selgitada, et on situatsioone, kus nad ei saa kõike, mida tahavad. Räikkönen on kohati uskumatu inimloom, kuid piloodina võrreldamatu,» tõdes Boullier.