Vene politoloog: Putin kavatseb järgmisel aastal ameti maha panna

Solovei rääkis The Sunile, et Putinit utsitavad presidendiametist lahkuma nii tütred kui ka tüdruksõber Alina Kabajeva. «Pere mõjutab teda palju. Ta kavatseb võimu üleandmise plaani jaanuaris avalikuks teha,» kinnitas politoloog väljaandele.

Solovei sõnul võivad pensionile mineku taga olla terviseprobleemid, kuna Venemaal spekuleeritakse, et 68-aastasel Putinil on Parkinsoni tõbi.

Hiljutiselt videolt tundus tähelepanelikele, et president on hädas oma jalgadega ja vahetab pidevalt nende asendit. Samuti on märgatud tema sõrmi tassi hoides tõmblemas. Tegemist on küll Parkinsoni tõve sümptomitega, aga Putini tervisemuresid kinnitatud pole.