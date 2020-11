VIDEO ⟩ Läheb, kuidas läheb: USA presidendiks saab autoasjatundja

Valgesse Majja saab, kes saab, kuid USA president on nii või teisiti autoasjatundja, kirjutab mtvuutiset.fi.

Vabariiklase Trumpi ja demokraat Bideni autoeelistused on kaardinaalselt erinevad.

Glamuurset ja jõukat elu nautiv Trump eelistab välismaiseid autosid. Kõike silmapaistvad masinad ta autokollektsioonis on Lamborghini Diablo ja Mercedes-Benz SLR McLaren.

Trump on nautinud sõitu ka Mercedes-Maybachi ja 1956 Rolls-Royce Silver Cloudi roolis või siis tagaistmel, kui tal on olnud autojuht.

Lisaks luksusautodele meeldivad Trumpile helikopterid ja reaktiivlennukid. On teada, et tal oli kunagi 24-karaadise kullaga kaetud helikopter.

Presidendina kasutab ta Marine One kutsungiga helikopterit Sikorsky SH-3 Sea King, mis on ta ametisõiduk.

Automüüja pojale Bidenile on alates noorusajast meeldinud Corvette’id, kuid ta garaažis on olnud ka Mercedes-Benz, nimelt legendaarne 190 SL.

Bideni autokollektsioonis on olnud ka 1950. aastate kalleid masinaid, kuid mitte Rolls-Royce, vaid Chevrolet ja Ford.

Bideni silmatera on aga 1967 Corvette C2, mille ta ta sai pulmakingiks oma isalt.

«See on ainus asi, mida ma oma töös vihkan,» sõnas Biden 2011 väljaandele Car and Driver antud intervjuus.

Biden külastas 2010. aastal Jeepi tehast ja ütles seal ajakirjanikele, et alates 1973. aastast on tal Jeep, millega talle meeldib maakohtades ringi vurada.

Senistel andmetel on Joe Bidenil 254 valijamehe hääl ja Donald Trumpil on 214 valijamehe hääl. Võitmiseks on vaja 270 valijamehe häält.