Seltskonnatäht Merylin Nau meeste raha taga ei aja: üks asi on ilusate naistega magamine, aga teine asi...

«Sellel pole midagi viga, kui soovid enda kõrvale edukat partnerit, AGA mina arvan, et sa pead sel juhul ise ka edukas olema ja mitte lootma vaid partnerile, et ise edukalt elada,» selgitas seltskonnatäht Instagrami-lugude vahendusel.

«Minu isa on mulle alati õpetanud, et Merylin, ükskõik, mida sa teed, ma ei taha, et sa oleks kunagi selline naine, kes kellegi raha taga ajab. Kui sina tahad paremat elu, pead sa selle kallal tööd tegema ja sa pead olema iseseisev. Ükskõik, mis ka ei oleks.»

Merylin Nau sõnab ka, et miks peaks edukas mees tahtma koos olla inimesega, kel pole talle mitte midagi vastu pakkuda. «Sellised mehed... nad ootavad naistelt sama, et nad oleks sihikindlad, targad (päriselt targad), töökad ja et neil oleks eesmärgid. Mida sina lauale tood?»

Kuvatõmmis Merylin Nau Instagrami-lugudest. FOTO: Instagram.com/merylinnau

«Ühel päeval, kui sinu ilus nägu ja nahk on läinud, mis sul siis pakkuda on?» lisab ta.

«Üks asi on ilusate naistega magamine (sellised mehed teavad, et nad võivad igaühe saada ja eriti siis, kui neil on raha), aga teine asi on see, kellega nad lõpuks abielluvad.»